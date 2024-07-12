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Какое оружие США разместят в Германии

США разместят новое оружие большой дальности в Германии в начале 2026 года - обе страны объявили об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия SM-6 и Tomahawk, а также о разрабатываемом гиперзвуковом оружии, сообщает Die Tageszeitung.

Ракеты SM-6 и Tomahawk имеют дальность действия от 240 до 2400 километров в зависимости от системы запуска. Это «значительно большая дальность, чем у нынешних наземных систем в Европе», говорится в заявлении двух стран. Размещая эти передовые системы вооружений в Германии, США хотят продемонстрировать свою приверженность НАТО и европейской безопасности. Это не только реакция на украинский кризис, но и признак того, что США под руководством президента Джо Байдена хотят, чтобы трансатлантический альянс продолжил существовать, отмечает Die Tageszeitung.

Из Парижа выселили пять тысяч бездомных перед ОИ

За последний год полиция и суды Парижа выселили из города около пяти тысяч бездомных, большинство из которых - одинокие мужчины, пишет The New York Times со ссылкой на представителя мэрии Кристофа Ноэля дю Пейра. Городские власти отправляют бездомных мигрантов в Лион или Марсель на автобусах.

Бездомные рассказали газете, что им обещали жилье в этих городах, но в итоге они оказались в одиночестве на незнакомых улицах или были приговорены к депортации (решения о депортации коснулись 60 процентов бездомных, которых вывезли из Парижа). Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Олимпийские игры продемонстрируют величие страны. Но Олимпийская деревня была построена в одном из беднейших пригородов Парижа - Сен-Сен-Дени, где тысячи людей живут в палаточных лагерях или заброшенных зданиях. Представители правительства Макрона заявили NYT, что речь идет не о выселении бездомных, а о добровольной программе, призванной облегчить чрезвычайную нехватку жилья в Париже.

В НАТО рассказали, когда украинский кризис выйдет из тупика

По итогам ежегодного саммита НАТО было решено, что Украина продолжит получать от Запада вооружения. Неназванный дипломат заявил Politico, что ситуация останется тупиковой до конца 2024 года, после чего будут возможны изменения.

Другой дипломат НАТО выразил разочарование ограничениями в помощи, которую альянс предоставляет Украине. По его мнению, маловероятно, что такая помощь приведет к какому-либо серьезному прорыву. Киев продолжает просить больше истребителей, больше ПВО и более быстрого обучения пилотов, отмечает Politico. А призрак возвращения Дональда Трампа в Белый дом добавил неопределенности во все происходящее, заставив даже опытных иностранных специалистов гадать, что сделает бывший президент, если победит в ноябре, подчеркивает газета.

«НАТО принесла Украину в жертву и нацелилась на Балканы»

НАТО «выбрала войну вместо мира», пожертвовала Украиной и теперь нацелилась на Западные Балканы, пишет турецкий портал Haber7. Во второй день саммита альянса в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Атлантического совета. После встречи в итоговой декларации было объявлено о решении продолжить украинский конфликт, подчеркивает издание.

По версии Haber7, эта декларация сорвала усилия двух членов НАТО - Турции и Венгрии - по достижению мира. Страны альянса договорились предоставить Украине 40 миллиардов евро в 2024 году. Также стране была обещана долгосрочная поддержка, включая членство в НАТО. Автор Haber7 обратил внимание, что в декларации подчеркивалась стратегическая важность Западных Балкан и была обещана поддержка этому региону. Автор подчеркнул, что саммит НАТО не стал попыткой предотвратить третью мировую войну, а, наоборот, подлил масло в огонь. Теперь альянс готовится «ввергнуть Западные Балканы в пучину конфликта», заключил автор статьи.

Швейцарский журналист обвинил Украину в попытке подставить Россию

В Минобороны РФ ранее заявили, что разрушения в Киеве 8 июля связаны с падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Российские военные подчеркнули, что это подтверждается фотографиями и видео из города.

Как сообщает «ИноТВ», швейцарский журналист Роджер Кёппель заявил в эфире Die Weltwoche, что Украина пытается использовать фото и видео из киевской больницы как аргумент для продолжения боевых действий. Он подчеркнул, что Россия никогда бы не нанесла удар по больнице, в особенности перед саммитом НАТО - это позволило бы оппонентам Москвы использовать ситуацию против нее. Кёппель также обратил внимание, что обвинения против России были выдвинуты именно в тот момент, когда политики разных стран начали обсуждать мирные предложения.