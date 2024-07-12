Украинский дипломат подала в отставку после громкого скандала с мужем

Постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Эмине Джапарова объявила об отставке после скандала, возникшего в связи с бегством ее мужа Геннадия Боголюбова за границу. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра [иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы.», — уточнила Джапарова в своем посте на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).



Она отметила, что никогда не нарушала закон.

Ранее бывший акционер Приватбанка и экс-партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) Боголюбов покинул Украину незаконным путем и был объявлен в розыск МВД России. Предприниматель либо нелегально пересек границу, минуя официальные пункты пропуска, либо использовал поддельный паспорт. В настоящее время он может находиться в Австрии, где у него и Джапаровой родилась дочь.