Западные СМИ раскритиковали Байдена после его оговорок на саммите

Оговорки президента США Джо Байдена, допущенные им в ходе выступлений на саммите НАТО в Вашингтоне, поставили под угрозу его возможное переизбрание и вынудили ряд демократов требовать его замены в качестве кандидата от партии в предвыборной гонке. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

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Накануне президент США Джо Байден во время своего выступления на саммите НАТО заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «у которого столько же отваги, сколько и решимости», назвав при этом имя российского лидера Владимира Путина.

Вторую заметную ошибку он допустил на пресс-конференции, когда перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с основным соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.

Пресс-конференция Джо Байдена на саммите НАТО была призвана «успокоить волну беспокойства внутри страны и за рубежом» по поводу участия нынешнего главы США в президентской гонке. Однако «практически не имея права на ошибку», Байден назвал двух своих главных союзников именами своих главных врагов, отмечает Bloomberg.

«Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, которые ставят под угрозу его кампанию», - констатировало агентство.



Почти сразу после окончания пресс-конференции к списку конгрессменов, призывающих Байдена выйти из президентской гонки, присоединились еще как минимум три демократа, включая Джима Хаймса - главного члена своей партии в Комитете по разведке, заметили журналисты.

В ходе пресс-конференции на саммите НАТО президенту США пришлось отвечать на множество вопросов о своем психическом здоровье, которое вызывает сомнения после его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, пишет The Guardian.

Сторонники Байдена по итогам саммита НАТО уверены, что глава Белого дома «способен справляться со своими обязанностями главнокомандующего», однако они вряд ли убедят тех, кто уже сомневается в его психической пригодности, констатировала газета.

В условиях, когда весь мир следит за каждым его словом, Байдену нужно было избежать ошибок на саммите НАТО, однако некоторые лидеры стран-союзников поддержали президента США после его оговорок. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибку Байдена по поводу Путина и Зеленского «несущественной», заметив, что «все иногда ошибаются», отмечает Politico.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, по данным издания, уклонился от ответа на вопросы о том, следует ли Байдену выйти из гонки, призвав «смотреть на суть» того, что было достигнуто в ходе саммита.

Эти оплошности как нельзя более несвоевременны для предвыборной кампании Байдена, так как президент борется с кризисом доверия среди демократов, пишет The New York Times.

При этом Дональд Трамп посмеялся в соцсетях над тем, что американский лидер перепутал его с вице-президентом Камалой Харрис, прикрепив ссылку на фрагмент выступления с комментарием: «Отличная работа, Джо!», заметили журналисты.

Напомним, что по итогам ранее прошедших в США дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. В Белом доме объяснили провал Байдена усталостью и простудой.