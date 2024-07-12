Еще один штат присоединился к движению выхода из США

Американский штат Нью-Гэмпшир присоединился к движению за выход из состава США. Движение NHEXIT отвергло власть федерального правительства и планирует сделать регион отдельной "процветающей и свободной страной", пишет издание Newsweek.

Лидер NHEXIT Карла Герлике подчеркнула, что в Вашингтоне "находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали путем голосования. Они ответственны за то, что США стоят на грани банкротства". Организация намерена выступать за передачу всей власти правительству штата и работать в интересах жителей.

Движения за независимость от США набирают популярность и в других штатах: в Калифорнии, Флориде, Луизиане, Аляске и Техасе. В последнем TEXIT стал широко распространенным и узнаваемым. У каждого региона свои аргументы в пользу выхода, но всех объединяет разочарование в действиях правительства.

По результатам опроса YouGov, среди населения Америки растет поддержка движений за независимость. 23 процента респондентов одобряют выход своего штата из состава США. Самым "свободолюбивым" оказался штат Аляска, где 36 процентов желают перейти на полное самоуправление.