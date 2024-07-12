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В Госдеп доставили кованую розу из запущенного по Донецку снаряда

Кованная роза, сделанная из осколка снаряда, запущенного украинскими войсками по Донецку, была доставлена в Госдеп США. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

В Госдеп доставили кованую розу из запущенного по Донецку снаряда
© РИА Новости

По его словам, служба доставки сообщила, что посылка, отправленная на имя бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, пришла в Госдеп.

«Сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, вместо нее посылку должен был получить [госсекретарь Соединенных Штатов] господин [Энтони] Блинкен. В любом случае она доставлена получателю», — сказал он.

Отмечается также, что к посылке прилагалось письмо с призывом прекратить поставки вооружения Украине и просьбой передать розу Нуланд.

Ранее сообщалось, что в прилагаемом к посылке письме Гагин назвал Нуланд «вестником апокалипсиса» и «триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США трусливо вели и ведут чужими руками».

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