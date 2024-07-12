В США сделали резонансное заявление по поводу контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины не смогут начать контрнаступление в текущем году, несмотря на поддержку НАТО. Об этом написала газета The New York Times.

«Несмотря на миллиарды долларов на дополнительное вооружение и помощь в области безопасности <...> Украина не будет готова начать драматическое контрнаступление до следующего года», — говорится в материале издания.



Отмечается, что накануне НАТО объявил о помощи Киеву, однако ее доставка до фронта займет недели и месяцы.

В статье передают слова высокопоставленного представителя министерства обороны США, который заявил, что украинцы будут оставаться в обороне в течение следующих шести месяцев. При этом они будут находиться в постоянном напряжении на поле боя, и в конечном итоге не смогут завоевать значительные территории.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ будут готовы к новому контрнаступлению после получения необходимого вооружения. По его словам, в настоящее время неукомплектованными стоят 14 бригад, у которых нет соответствующего оружия, передает «Национальная служба новостей».