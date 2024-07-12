Почему НАТО заинтересовано в украинском конфликте

American Conservative: НАТО использует конфликт на Украине для оправдания своего существования
Североатлантический альянс не ставит перед собой задачи одержать победу над Россией или обеспечить коллективную безопасность Запада, а пытается сохранить свою актуальность, используя украинский конфликт, сообщило американское издание American Conservative.
«Главной задачей НАТО на данный момент является не поражение России и не защита Запада, а обеспечение собственного выживания», – передает РИА «Новости» суть статьи.
По мнению издания, именно конфликт на Украине стал для НАТО главным оправданием его необходимости.
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В статье отмечается, что в последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом военном столкновении между НАТО и Россией.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией.