Почему НАТО заинтересовано в украинском конфликте

Североатлантический альянс не ставит перед собой задачи одержать победу над Россией или обеспечить коллективную безопасность Запада, а пытается сохранить свою актуальность, используя украинский конфликт, сообщило американское издание American Conservative.

«Главной задачей НАТО на данный момент является не поражение России и не защита Запада, а обеспечение собственного выживания», – передает РИА «Новости» суть статьи.



По мнению издания, именно конфликт на Украине стал для НАТО главным оправданием его необходимости.

Страны НАТО назвали ключевое условие для приема Украины в альянс

В статье отмечается, что в последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом военном столкновении между НАТО и Россией.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией.