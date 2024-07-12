Премьер Италии сделала заявление о состоянии Байдена

Президент США Джо Байден провел «хороший саммит» и «произвел хорошее впечатление». Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит итальянское агентство ANSA. Газета.Ru

«Мы разговаривали [с Байденом], с ним все в порядке, мы обсуждали южные рубежи [НАТО], что для меня приоритетно, он провел хороший саммит», - сказала Мелони. По ее словам, на нее Байден «производит хорошее впечатление». «Кто бы ни стал президентом завтра, мы продолжим продуктивно работать с США», - сказала она, добавив, что не считает возможным вмешиваться в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. ТАСС

Ранее газета The Telegraph сообщила, что оговорки, которые допустил Байден во время саммита НАТО, навредят его избирательной кампании. RT на русском