Видеоролик с реакцией высших американских чиновников на оговорку президента США Джо Байдена во время пресс-конференции стал вирусным в соцсетях.

Пресс-конференция Байдена на итогам саммита НАТО состоялась на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья и когнитивных способностях, а также провальных дебатов с Дональдом Трампом.

В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Дональдом Трампом". Дальше он, приглашая Владимира Зеленского выйти на сцену, назвал его Владимиром Путиным.

СМИ: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей

Реакция высших чиновников США на слова Байдена попала на видео. На кадрах видно, что госсекретарь Энтони Блинкен моментально опустил взгляд вниз, а советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан резко поднес руку ко рту и начал тереть подбородок.

Спокойное выражение лица удалось сохранить главе Пентагона Ллойду Остину. Он лишь слегка кивнул головой.

Как пишет РИА Новости, видео уже набрало более 3,6 миллиона просмотров за пять часов с момента публикации на странице американского телеканала CSPAN Джереми Арта в соцсети X* (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ролик также вызвал ироничные комментарии.

"Я бы определенно сыграл в покер с Салливаном", - написал один из пользователей.



Западные СМИ пишут, что оговорки Байдена привели аудиторию в ужас. Его выступление почти гарантирует, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки.