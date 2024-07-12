Премьер-министр Италии Джорджа Мелони начала корчить рожицы во время саммита НАТО в США из-за презрения и отвращения к мероприятию, предположил в разговоре с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Он не исключил, что подобное поведение политика объясняется неуверенностью и неспособностью подобрать аргументы в разговоре.

Увидев на видео, как Мелони корчит рожицы, известная цитата Шекспира сама собой адаптировалась под ситуацию: «В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей». Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью — она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла — и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз, — заявил Давыдов.



Президент США Джо Байден ранее на саммите НАТО в Вашингтоне случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как «президента Путина». Его ошибка усилила опасения западных элит по поводу его умственных способностей. Несколько европейских лидеров начали нерешительно хлопать.

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Ранее сообщалось, что в Белом доме на протяжении многих лет скрывали истинное состояние Байдена. Для этого нанимались даже специальные сотрудники, однако президент США сделал эти усилия напрасными, когда принял участие в дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом.