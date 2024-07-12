$87.99+0.1395.68+0.36
Почта

В Литве призвали «сказать спасибо» Украине за желание бить по России

Западу необходимо поблагодарить Украину за желание наносит удары вглубь территории России. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Газета.Ru

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим «нет», не сейчас, вместо этого мы должны сказать «спасибо», — заявил министр. Lenta.ru

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о провале

плана французского президента Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину. RT на русском

В Литве призвали «сказать спасибо» Украине за желание бить по России
© globallookpress.com
В мире
Габриэлюс Ландсбергис
Эммануэль Макрон
Обзор медиа