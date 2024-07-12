Зеленский встретился с Макроном на саммите НАТО

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита НАТО в Вашингтоне, стороны обсудили решение украинского конфликта и подготовку следующего оборонного пакета помощи ВСУ от Парижа. Газета.Ru

Кроме того, политики поговорили об обучении украинских военных и выполнении решений, достигнутых в ходе саммита в Швейцарии. «Спасибо Президенту Эммануэлю Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Lenta.ru

Ранее Макрон заявил, что речи о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не идет. News.ru