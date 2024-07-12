Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным невозможны, «если только тот не изменит свою линию поведения». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, которую транслируют на YouTube.

По мнению американского лидера, пока хорошей причины для беседы нет. Он уточнил, что их последний разговор касался договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе, уточнил он.

«Я готов говорить с любым лидером, который хочет разговора. Включая Путина, если тот позвонит мне и захочет беседовать», — пообещал Байден.



Он также заверил, что будет в хорошей форме, чтобы вести переговоры с Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о наличии стратегии, как противостоять Пекину и Москве, американский лидер заявил, что она проработана, однако оглашать ее американские власти не будут.

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Напомним, что саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В итоговом коммюнике содержится 38 пунктов, а также отдельный раздел, посвященный долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности. В основной части коммюнике также подчеркивается, что «будущее Украины в НАТО».