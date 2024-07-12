В Белом доме похвалили перепутавшего Зеленского с Путиным Байдена

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс высоко оценил выступление президента США Джо Байдена на пресс-конференции, завершившей саммит НАТО. Бейтс написал в соцсети X, что Байден «чертовски хорош».

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Выступление 11 июля стало для Байдена возможностью отстоять свою жизнеспособность на посту лидера Демократической партии. После неудачных дебатов с Дональдом Трампом, где 81-летнему Байдену часто не удавалось выразиться ясно, многие демократы приватно или публично призвали его выйти из предвыборной гонки.

В Белом доме похвалили выступление Байдена, хотя он сделал несколько заметных ошибок. Сначала он перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с Трампом.

«Я бы не выбрал Трампа на пост вице-президента, если бы считал, что у нее нет необходимой для должности президента квалификации», - заявил Байден в ответ на первый вопрос пресс-конференции.



Вторую громкую оплошность Байден допустил, перепутав Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Эту ошибку начали активно высмеивать в соцсетях.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает не только мужеством, но и решимостью. Дамы и господа - президент Путин», - сказал Байден, но затем сразу уточнил, что оговорился.



Как отмечает The Hill, в остальном выступление Байдена было «относительно сильным». Он заявил, что лучше всех подходит для управления США и для победы на выборах. Байден отметил, что есть и другие люди, способные победить Трампа, но им пришлось бы начинать свои кампании «с нуля».

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Байден отвечал на вопросы десяти репортеров почти час. Хотя это была пресс-конференция по итогам НАТО, основное внимание журналистов было сосредоточено на кампании Байдена и том, останется ли он в гонке. Президент заверил, что он пройдет еще одно неврологическое обследование, если врачи посоветуют ему это сделать.

«Отвечая на вопрос, который у всех на уме: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош», - написал после выступления Байдена заместитель пресс-секретаря Белого дома.



По словам близкого к президенту США источника The Hill, Байден смог ответить на «сложные, многоступенчатые вопросы о внешней политике подробно и за пределами чьих-либо возможностей». Несмотря на это, СМИ сообщили, что несколько представителей предвыборного штаба Байдена все более пессимистично относятся к его шансам на победу и думают над тем, как отговорить Байдена от участия в выборах.