Португалия дополнительно выделит Украине почти €100 млн

Португалия намерена направить Украине дополнительную помощь в размере €95 млн.

Об этом сообщил португальский премьер-министр Луиш Монтенегру журналистам в Вашингтоне в ходе саммита НАТО.

"Португалия безоговорочно поддерживает Украину. <...>. Я также хочу объявить, что чуть позже в этом году мы добавим еще €95 млн к тем €126 млн, которые были предусмотрены", - сказал он в эфире телеканала RTP.



28 мая Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает первоначальное выделение Лиссабоном Киеву военной помощи на €126 млн в 2024 году. Лиссабон также подтвердил участие в международной коалиции по отправке истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра для Киева и усилиях по разминированию украинской территории.

10 июля Монтенегру заявил, что помощь Португалии Украине достигнет в этом году порядка €220 млн, страна намерена предоставить ее в таком же объеме и в 2025 году.