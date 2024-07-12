Шольц оценил состояние Байдена

Недооценивать президента США Джо Байдена в преддверии американских выборов было бы ошибкой, глава государства успешно справляется со своими обязанностями.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит газета Hill.

«Я не тот человек, который может сказать, каким будет результат американских выборов… Я думаю, было бы большой ошибкой недооценивать президента. Он успешно делает необходимые вещи, например, организует альянс НАТО», — подчеркнул канцлер.



По оценке Шольца, президентство Байдена было «очень важным» в течение последних лет.

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До этого сообщалось, что Байден вызвал негодование после своих заявлений о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе.

На саммите НАТО в Вашингтоне Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.