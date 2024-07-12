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Шольц оценил состояние Байдена

Недооценивать президента США Джо Байдена в преддверии американских выборов было бы ошибкой, глава государства успешно справляется со своими обязанностями.

Шольц оценил состояние Байдена
© globallookpress.com

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит газета Hill.

«Я не тот человек, который может сказать, каким будет результат американских выборов… Я думаю, было бы большой ошибкой недооценивать президента. Он успешно делает необходимые вещи, например, организует альянс НАТО», — подчеркнул канцлер.

По оценке Шольца, президентство Байдена было «очень важным» в течение последних лет.

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До этого сообщалось, что Байден вызвал негодование после своих заявлений о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе.

На саммите НАТО в Вашингтоне Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

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