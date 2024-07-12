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Байден по ошибке представил Зеленского как "президента Путина"

Американский лидер Джо Байден, представляя украинского коллегу Владимира Зеленского во время состоявшегося в четверг выступления, по ошибке назвал его "президентом Путиным", сообщает ТАСС.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден.

"Президент Путин. Он должен победить президента [России Владимира] Путина. Президент Зеленский, - далее поправился Байден. - Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что нам нужно из-за этого беспокоиться".



Еще один штат захотел обрести независимость от США

Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион «свободной и процветающей страной». Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Newsweek.

По словам лидера движения NHEXIT Карлы Герлике, в Вашингтоне находится 2,5 млн бюрократов, которых не выбирали во время голосования. Они несут ответственность за то, что США находятся на грани банкротства, а также ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, тем самым попирая права граждан Нью-Гэмпшира.

В России могут вернуть запрет на экспорт бензина

ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе, сообщает “Ъ” со ссылкой на источники. По их словам, позиция была высказана на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством профильного вице-премьера Александра Новака 8 июля. Собеседники “Ъ” утверждают, что господин Новак поддержал позицию службы.

В ФАС подтвердили “Ъ”, что поддерживают возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается.

Байден вновь попытался оскорбить Путина

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне вновь пытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

"Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", - сказал Байден.



Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.