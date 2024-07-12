Украинский дипломат решила уволиться после скандала с мужем

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене и бывший первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа-миллиардера Геннадия Боголюбова, который являлся партнером украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

"Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра [иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы. <...> Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение в личных интересах", - написала Джапарова на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Она также назвала последние события, связанные с ее семьей и лично ею, "манипулятивными и несправедливыми". При этом Джапарова ни разу не упомянула Боголюбова. В то же время она разместила фотокопию своего заявления об увольнении, в котором просит Кулебу рассмотреть ее решение о невозможности исполнения обязанностей постпреда Украины при международных организациях в Вене и направить представление об отмене указа президента о ее назначении на эту должность.

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7 июля в украинских СМИ появились сведения о том, что Боголюбов мог нелегально выехать с Украины, миновав пограничные пункты пропуска либо используя паспорт на другое имя. После этого в пресс-службе предпринимателя подтвердили информацию о его отъезде, но заявили, что он сделал это на законных основаниях. Позднее Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Боголюбову обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом. Издание "Украинская правда" в свою очередь проинформировало, что Джапарова подвезла Боголюбова на машине к вокзалу в Киеве, где он сел на поезд, на котором выехал в Польшу.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Боголюбов давно пытался покинуть Украину, опасаясь ареста по делу Коломойского, однако власти установили запрет на его выезд.

Коломойский был задержан 2 сентября 2023 года. С тех пор он находится под стражей. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В частности, 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого бизнесмен был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн по курсу Нацбанка на тот момент). В мае 2024 года стало известно, что против предпринимателя возбуждено еще одно уголовное дело - о заказном убийстве.