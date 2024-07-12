Трамп: украинский конфликт не должен был начинаться

Украинский конфликт мог не начинаться. Об этом заявил бывший лидер США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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«Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — заявил Трамп, добавив, что мир должен быть заключён максимально быстро.



Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.