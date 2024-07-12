В Германии заинтересовались стоимостью охраны Зеленского

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Венцель Шмидт заинтересовался стоимостью оплаченных правительством Германии мер обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Берлин в июне. Вопрос о цене охраны украинского лидера депутат поднял в рамках обращения к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

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«Какова общая сумма расходов (…), а также дополнительных расходов (…) была потрачена на визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 11 и 12 июня 2024 года (выступление в бундестаге Германии и выступление на Международной конференции по восстановлению Украины) для реализации мер безопасности?» — говорилось в его запросе.



Ответ на вопрос депутата предоставила статс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер. Она отметила, что мерами безопасности занималась Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и Федеральная полиция ФРГ.

«Общая стоимость реализации мер безопасности, принятых во время государственного визита, пока не может быть окончательно определена», — пояснила она.



12 июня состоялось выступление Зеленского в бундестаге, в рамках которого президент также высказался о конфликте с Россией. Так, Зеленский оценил возможность компромиссов с Россией и подчеркнул, что их время пришло. По его словам, украинцы должны восстановить нормальную жизнь в стране. Украинский лидер добавил, что Киев будет вести военные действия до тех пор, пока не урегулирует кризис на своих условиях.