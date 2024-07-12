Стало известно, чем обернется для Байдена оговорка о Путине

Оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе опозорили Америку и еще сильнее навредят избирательной кампании демократа. Такое мнение высказал редактор Telegraph Тони Дайвер.

© РИА Новости. Стрингер

Байден оговорился и по ошибке предоставил слово «Путину» вместо Зеленского

"Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене . Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки", — отметил автор Telegraph.



Как пишет РИА Новости, искренний интерес и восхищение Байденом в зале саммита НАТО резко сменилось на ужас после его оговорок.

Как заметил редактор, на саммите НАТО Байден упустил крайне важный шанс показать себя сильным и серьезным политиком перед избирателями.

Кстати, в ходе той же пресс-конференции Джо Байден говорил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с Владимиром Путиным. Однако он готов к разговору с ним.