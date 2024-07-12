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Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей

Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило Bloomberg.

СМИ: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
© РИА Новости / Павел Бедняков

По мнению обозревателей, критические ошибки, которые американский лидер допустил в течение двух часов, ставят под угрозу его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

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Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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