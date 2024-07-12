Эксперт назвал сотрудничество России и КНР противовесом безрассудству США

Взаимодействие Москвы и Пекина обеспечивает справедливый миропорядок на фоне безрассудных действий США и их союзников. Такое мнение выразил аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

© РИА Новости

В комментарии для газеты Global Times он отметил, что сотрудничество России и Китая крайне важно, "поскольку оно служит противовесом безрассудным действиям США и Запада, обеспечивая справедливое и упорядоченное функционирование мира".

"Китайско-российское сотрудничество в основном касается цепочек производства энергии и сельскохозяйственного сектора, что является обычным сотрудничеством, - сказал он. - Запад во главе с США разорвал сотрудничество с Россией и заставляет других делать то же самое, что только демонстрирует его высокомерие, ограниченность и эгоцентризм".



Страны Североатлантического альянса в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, опубликованной 10 июля, заявили, что Китаю следует прекратить материальную и политическую поддержку России в проведении специальной военной операции на Украине, а также пресечь экспорт товаров двойного назначения в РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на саммите, что за последние полтора года РФ значительно увеличила свои оборонные мощности и Китай якобы внес вклад в это.