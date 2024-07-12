Маск сделал резкий выпад в адрес Байдена

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что недавняя пресс-конференция президента США Джо Байдена оказалась провальной.

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Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«100%», — ответил Маск в комментариях к посту одного из пользователей, где содержалась критика американского президента.



До этого на самой пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют. Он подчеркнул, что прошел три значительных обследования у неврологов, которые сказали, что президент США находится в хорошей форме.

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Факт проведения осмотров признали в Белом доме, уточнив, что визиты указанного врача были лишь частью традиционных и регулярных обследований главы государства, в которых участвовали и другие специалисты.