Байден вновь попытался оскорбить Путина

Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.

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«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — заявил политик на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.



Байден в очередной раз хамски высказался о Путине

Байден неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес президента России. 28 июня во время дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом американский лидер назвал Путина «военным преступником».

В конце мая политик заявил, что Соединенные Штаты вместе с Украиной противостоят «жестокому тирану». В марте он назвал Путина мясником. В феврале Байден употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).