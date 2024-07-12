В Японии шокированы оснащением российской армии

Оснащение российской армии на Дальнем Востоке новейшими вооружениями и активность вокруг Японии вызывают "сильное беспокойство" Токио.

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"Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в Белой книге по обороне Японии – ежегодном докладе министерства обороны.



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Ранее "СП" писала, что разработчик российских ракет заявил, что информацию о новейшем оружии — «изделии 720» — раскрывать пока нельзя.