В Японии выразили обеспокоенность усилением сотрудничества РФ и КНР

Усиление сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе военного, вызывает серьезную обеспокоенность у Японии с точки зрения собственной безопасности. Такая оценка содержится в ежегодной "Белой книге" Министерства обороны Японии.

© РИА Новости / Павел Бедняков

Россия и Китай объединят «глобальный Юг»

"Сотрудничество [Китая] с Россией, включая военное, усилилось. Проводились совместные пролеты бомбардировщиков и проходы судов вблизи Японии. Эта повторяющаяся совместная активность очевидно представляет собой демонстрацию силы, направленную в сторону Японии, и является причиной серьезной обеспокоенности с точки зрения безопасности нашей страны", - говорится в докладе, официально утвержденном в пятницу на заседании правительства страны.



Япония в 2023 году по дипломатическим каналам несколько раз передавала КНР и РФ свою озабоченность в связи с совместными патрулированиями, которые осуществляли самолеты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. В то же время подчеркивалось, что нарушений воздушного пространства Японии со стороны самолетов КНР и РФ не фиксировалось. Министерство обороны КНР в свою очередь указывало, что при осуществлении совместного патрулирования Китай и Россия строго соблюдают нормы международного права.