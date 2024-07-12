Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, пишет РИА Новости.

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По его словам, его партия будет препятствовать таким планам. По мнению политика, планы США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года — это очередной виток эскалации и противостояния США-Россия.

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Шмидт уточнил, что Вашингтон немецкую землю в качестве плацдарма.

«Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации», — рассказал он.



Ранее Reuters сообщило, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году.