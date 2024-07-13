Байден вновь позволил себе оскорбить Путина в выступлении

Президент США Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении главы российского государства Владимира Путина, а также назвал своего главного политического оппонента Дональда Трампа "собачонкой" президента РФ.

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Американский лидер в пятницу на митинге в штате Мичиган рассуждал о реакции республиканца Трампа на проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Байден вновь попытался оскорбить Путина

"Послушайте, это смертельно серьезно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно", - утверждал американский лидер. Трансляцию вели центральные американские телеканалы.

"Что, черт возьми, происходит? Но говорить предпочитают о том, как я путаю имена. Я думаю, забыли, что Трамп назвал Никки Хейли [бывшая соперница Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев] Нэнси Пелоси [экс-спикер Палаты представителей Конгресса США]", - добавил Байден.



Говоря о Трампе, он также утверждал: "Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень. Вот кто он такой".

Как заявил 22 февраля Путин, комментируя очередной оскорбительный выпад американского президента, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он "более предпочтителен" для РФ в качестве следующего президента США, чем Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты.

5 июня на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств Путин сказал, что считает Байдена предсказуемым "политиком старой школы". В ответ же на вопрос о том, как он относится к тому, что на Западе его изображают в виде злодея, президент РФ пошутил, что "так и есть, пусть боятся".

Вскоре после этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Al Arabiya отметил, что "заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена", а "Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом".