Байден объяснил запрет Киеву наносить удары по Москве

Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

При этом американский лидер добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.