Джо Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден проводит свою первую сольную пресс-конференцию после провального выступления на теледебатах, которые прошли в конце июня.

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Саммит НАТО в Вашингтоне стал фоном для этой пресс-конференции. Байден общался с мировыми лидерами и вел дискуссии о том, как "спасти Украину", стремясь проецировать силу на союзников. Но он также оговорился, назвав Зеленского Владимиром Путиным.

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Хозяин Белого дома начал с ошибки свою пресс-конференцию, перепутав вице-президента Камалу Харрис с "вице-президентом Трампом", сообщает CNN.

Байдена спросили, сможет ли Харрис победить Трампа, если она станет соперником кандидата от Республиканской партии на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

"Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет необходимые качества для должности президента", - ответил нынешний американский лидер.



Ошибки Байдена относительно Зеленского и Харрис прозвучали на фоне призывов советников и союзников к более неформальному общению, чтобы развеять опасения по поводу его возраста и способности исполнять свои обязанности, однако пока неясно, окажет ли эта важная пресс-конференция ожидаемый эффект.