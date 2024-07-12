В Британии испугались мощи России

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия представляет угрозу «для целого поколения» и поэтому членам НАТО нужно увеличить военные расходы. Об этом сообщает ТАСС.

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«Перед нами стоит поколенческая угроза со стороны России… Наша коллективная реакция в настоящий момент определит, каким будет мир в предстоящие десятилетия», — заявил Стармер в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.



Ранее генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада теперь «делают больше для своей коллективной безопасности», чем это было несколько лет назад. Также он отметил, что в июне рекордное количество членов НАТО смогли увеличить расходы на оборону до уровня в два процента от ВВП.