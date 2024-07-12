Еще один штат захотел обрести независимость от США

Движение NHEXIT, которое выступает за независимость Нью-Гэмпшира, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион «свободной и процветающей страной».

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Лидер движения Карла Герлике отметила, что в Вашингтоне находятся 2,5 миллиона бюрократов, невыбранных в ходе голосования и несущих ответственность за нахождение США на грани банкротства. Кроме того, они каждый год выкачивают деньги из налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира.

22 штата готовы выйти из состава Америки

Она призвала жителей штата вернуть себе правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей населения.

Newsweek отмечает, что подобные движения за независимость запустили и в некоторых других американских штатах: в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе. Все они разочарованы правительством США.

Издание приводит статистку, согласно которой в последние годы среди граждан США растет поддержка движений за независимость. 23% американцев одобряют выход своего штата из состава США, а 51% выступает против. В разных регионах цифры разнятся, а самой «свободолюбивой» оказалась Аляска, 36% жителей которой поддерживают независимость, говорится в результатах опроса YouGov.