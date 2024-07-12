Макрон разгневал Францию отчаянным письмом

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вашингтоне отправил на родину письмо с обращением к электорату, которое вызвало негодование среди политических сил страны. Об этом пишет Spectator.

"Находясь далеко отсюда, на саммите НАТО в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты… Это обращение к электорату - самое глухое заявление президента, который завел Францию в политическое болото", - говорится в сообщении издания.



В письме Макрон, как отмечает издание, среди прочего, сообщил, что "никто не победил" на парламентских выборах во Франции, хотя фактически большинство завоевали левые.

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Как обращает внимание Spectator, такой шаг Макрона вызвал недовольство среди правых и левых политических сил Франции. К примеру, глава "Национального объединения" Марин Ле Пен (правые) назвала "цирком" произошедшее, а депутат от левых сил во главе с Жан-Люк Меланшоном Манон Обри заявила о том, что глава государства оторван от реальности.

До этого Ле Пен сообщала, что результаты парламентских выборов во Франции лишь "откладывают радость" для правой французской партии "Национальное объединение".