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Столтенберг: учения Белоруссии и Китая демонстрируют приближение КНР к НАТО

Совместные учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай приближается все ближе к границам НАТО. Такое мнение высказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в столице США.

Столтенберг заявил о приближении КНР к границам НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
"Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе", - заявил Столтенберг.

Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

Он объявил эти учения "демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов", поддерживающих Россию на Украине.

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