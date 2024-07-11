В США раскрыли, когда встретятся Трамп и Орбан

Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вечером 17 июля во Флориде. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил источник, знакомый с деталями расписания американского экс-главы.

Собеседника агентства попросили подтвердить, действительно ли у Трампа и Орбана запланирована на вечер среды встреча во Флориде.

«Подтверждаю», — ответил он.



Предполагается, что встреча Трампа и Орбана состоится по завершению проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.

Ранее глава МИД Петер Сийярто назвал возможное переизбрание экс-главы США «шансом на мир».