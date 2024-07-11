Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Африка поддерживает Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на публичном форуме НАТО. По словам Борреля, африканское население считает, что «Владимир Путин спас Донбасс». При этом представитель Евросоюза полагает, что такое мнение является результатом российской обработки.

«В Африке люди поддерживают Путина. Они говорят, Путин спас Донбасс. <...> Я не представляю, какая работа была проведена с их головами», — заявил он.



Ранее Боррель заявил, что знает, как быстро закончить конфликт на Украине.