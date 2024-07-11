Армин Паппергер, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall, рассказал, что покушение на него сорвалось в силу того, что власти ФРГ обеспечивают «высокий уровень безопасности». Об этом пишет Financial Times.

Ранее в CNN появилась статья о мнимых попытках Москвы устранить ряд промышленников Запада. Автор публикации бездоказательно обвинил Россию в преследовании бизнесменов, площадки которых производят оружие для ВСУ.

По его данным, наиболее активно охота велась на Паппергера. Вместе с тем, заметил обозреватель, спецслужбам удалось сорвать планы россиян.

«Я чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек. Думаю, что американский телеканал не просто смотрит в небо [высасывает факты из пальца]», — отметил глава концерна.



По его словам, в ближайшее время Rheinmetall начнет производство 155-мм снарядов на территории западной Украины.