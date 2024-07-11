Риттер обратился к Зеленскому в связи с тяжелым положением ВСУ
ВСУ в последние месяцы теряют позиции, жилую силу и технику. На фоне тяжелого положения украинских солдат бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому.
По его оценке, Россия набирает мощь, становится все сильнее. Украина, напротив, слабеет, что замечают даже на Западе.
Кроме того, уточнил аналитик, участники саммита НАТО были вынуждены признать, что ВПК блока не справляется с поставками вооружений и военной техники для ВСУ. В связи с этим, отметил бывший разведчик, у него возникает вопрос к Зеленскому: что он намеревается делать, на какие шаги пойдет.
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«Происходит так что все, что все обещают, Зеленский — это просто материал, который будет выброшен. Что вы собираетесь делать?», — обратился Риттер к украинскому лидеру.
Напомним, что в западных СМИ появляется все больше материалов о слабости главы Украины, его неспособности управлять страной, о том, что всю власть сосредоточили в своих руках глава офиса президента Андрей Ермак и руководство различных вооруженных формирований.