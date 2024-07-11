ВСУ в последние месяцы теряют позиции, жилую силу и технику. На фоне тяжелого положения украинских солдат бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому.

По его оценке, Россия набирает мощь, становится все сильнее. Украина, напротив, слабеет, что замечают даже на Западе.

«Это приводит к неизбежному исходу: Россия побеждает Украину — это реальность», — пояснил Риттер.



Кроме того, уточнил аналитик, участники саммита НАТО были вынуждены признать, что ВПК блока не справляется с поставками вооружений и военной техники для ВСУ. В связи с этим, отметил бывший разведчик, у него возникает вопрос к Зеленскому: что он намеревается делать, на какие шаги пойдет.

Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в этом году

«Происходит так что все, что все обещают, Зеленский — это просто материал, который будет выброшен. Что вы собираетесь делать?», — обратился Риттер к украинскому лидеру.



Напомним, что в западных СМИ появляется все больше материалов о слабости главы Украины, его неспособности управлять страной, о том, что всю власть сосредоточили в своих руках глава офиса президента Андрей Ермак и руководство различных вооруженных формирований.