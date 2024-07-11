Болтон: руководить США не должны ни Байден, ни Трамп

Ни действующий президент США Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп не компетентны в достаточной мере, чтобы руководить страной. С такой оценкой выступил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на онлайн-мероприятии, организованном газетой The Washington Post.

"Я думаю, что ни тот, ни другой не достаточно компетентны, чтобы быть президентом. Я не голосовал ни за одного из них в 2020 году и не буду голосовать в 2024 году", - заявил Болтон.

По его убеждению, выбор стоит между "безнадежно неверной политикой" Трампа и "отчасти верной по своему направлению", но "крайне слабо реализованной" политикой Байдена.

У Болтона также поинтересовались, как он оценивает перспективы вице-президента США Камалы Харрис на высшем государственном посту в случае, если она сменит Байдена в качестве кандидата от Демократической партии и одержит победу на выборах.

"Уверенности в ее способности руководить внешней политикой США у меня не больше, чем по отношению к Байдену или Трампу", - отметил бывший помощник республиканца.



По его словам, прошедшие 27 июня дебаты Байдена и Трампа породили вопросы относительно достижений демократа на посту президента, а также о том, в состоянии ли он продолжать руководить страной.

"Но наибольший ущерб выступлением президента был нанесен в силу того, что оно неопровержимо подтвердило то, о чем зрители и так догадывались", - подчеркнул он.



Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после фиаско Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане его однопартийцев-демократов, стали все громче звучать призывы к действующему американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Имеются сведения о том, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.