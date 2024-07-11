Лукашенко рассказал,  за кем будущее человечества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) странами, за которыми будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания, передает корреспондент NEWS.ru c церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». По его словам, присоединение к ШОС стало знаковым событием в жизни их страны.

Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. По крайней мере, сегодня царит в ШОС такой дух, — сказал Лукашенко.



Глава Белоруссии добавил, что в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» состоится День национальных культур стран ШОС, который станет символическим началом совместного пути Белоруссии с другими членами организации к общим целям, сплотившим больше половины населения планеты. По словам Лукашенко, люди искусства дают ключ к миру и взаимопониманию.

Пусть он станет символическим началом нашего совместного пути к общим целям. Целям, сплотившим больше половины населения планеты — людей, которым близка и понятна философия нашего фестиваля. В ней — ключ к миру и взаимопониманию, который нам дают люди искусства, талантливые люди, — подчеркнул Лукашенко.



Ранее во время выступления на открытии президент Белоруссии поприветствовал делегации стран ШОС, впервые посетившие фестиваль.