Кулеба: Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не может ждать присоединения к НАТО еще 75 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Такое заявление Кулеба сделал во время 75-го саммита НАТО. По его словам, Украина в последнее время слышит «убедительные сообщения» о скором вступлении в альянс, но не сможет ждать еще 75 лет.

«Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее», — заявил он.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом альянса к 2034 году.