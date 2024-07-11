Названа цель США после Украины

Североатлантический альянс после Украины не остановится на достигнутом, а возьмется за Западные Балканы, предположил в статье для Haber7 обозреватель Хасан Озтюрк.

Автор статьи отметил, что в ходе саммита НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупреждали собравшихся о рисках начала Третьей мировой войны.

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По его мнению, лидеры остальных стран предприняли все, чтобы не потушить разгорающийся конфликт, а, напротив, разжечь его. В частности, они сделали акцент на непременной интеграции Украины в НАТО, пообещали Киеву миллиарды долларов помощи.

Кроме того, уточнил Озтюрк, участники саммита включили в итоговую декларацию упоминание Западных Балкан. По его оценке, это следует трактовать как то, что Вашингтон и Брюссель намереваются раскрутить следующий конфликт именно в этом макрорегионе.

Напомним, что Западные Балканы состоят из Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании.