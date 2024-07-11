Участники саммита НАТО приняли пакет инициатив «Украинский договор»

Лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии, а также еще 17 государств приняли пакет инициатив, направленных на поддержку Украины, сообщается в документе, опубликованном на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

В «Украинском договоре» участники заявили о намерении обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня, а также сдерживать акты агрессии в будущем, передает ТАСС.

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Напомним, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, НАТО не прекращает продвижение своей инфраструктуры к российским границам, что требует ответных действий.