Стало известно о поисках замены Байдену в предвыборной гонке

Предвыборный штаб Джо Байдена ищет кандидата ему на замену. В частности, специалисты проводят опросы общественного мнения, изучают отношение американцев к вице-президенту США Камале Харрис, пишет The New York Times.

Катастрофический провал Байдена на дебатах с представителем республиканцев Дональдом Трампом привел к хаосу в Белом доме и структурах Демпартии, отмечают аналитики. Законодатели, меценаты, известные актеры стали обращаться к Байдену с просьбой уйти в сторону, дать возможность принять участие в гонке другому кандидату.

Кроме того демократы, в том числе те, кто напрямую работает с действующим президентом, начали поиски кандидата на замену лидеру. В частности, обратили внимание на Харрис.

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Это вызвано тем, что в последние два года вице-президент очень активна, постоянно путешествует по стране, проводит акции, встречи с избирателями, работает с чернокожим населением, пользуется популярностью.

В рамках работы по проверке возможности замены Байдена на Харрис, сотрудники его штаба провели опрос. Они попросили респондентов ответить, за кого они проголосовали бы, в случае выбора между Трампом и Харрис. По мнению аналитиков, исследование было проведено с тем, чтобы представить действующему президенту его результаты и убедить его сойти с гонки.