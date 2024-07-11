Залужный приступил к работе послом в Великобритании

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что приступил к своей новой работе послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его социальные сети.

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По словам Залужного, он уже вручил копии верительных грамот директору департамента протокола британского МИД Виктории Басби.

«Приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — написал он.



Напомним, что в начале февраля 2024 году Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ. После он согласовал назначение бывшего главкома на новую должность — послом в Великобритании.

Ранее Залужный тайно прибыл в Лондон для встречи с королем Карлом III.