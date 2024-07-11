Макрон: Франция в состоянии выполнять обязательства по Украине

Франция обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения обязательств по Украине и перед НАТО, несмотря на неоднозначный исход выборов. Об этом заявил на саммите альянса президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Agence France-Presse со ссылкой на источник в МИД республики.

"В своем выступлении президент республики заявил, что Франция, несмотря на неясную ситуацию после парламентских выборов, обладает всеми ресурсами для выполнения своих обязательств по Украине и перед НАТО", - приводит агентство слова неназванного источника во французском МИД.



В своем выступлении Макрон также отметил, что в ходе состоявших выборов французы "решили отказать в поддержке представителям экстремистских партий, которые могли поставить под вопрос обязательства Франции перед Украиной и НАТО", указывает агентство.

Макрон назначил досрочные выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент. По итогам второго тура, прошедшего 7 июля, большинство мандатов (182) получила левая коалиция "Новый народный фронт", оставив позади правящий альянс "Вместе за республику" (168 мандатов). "Национальное объединение", фаворит первого тура выборов, финишировало на выборах лишь третьим, получив вместе с союзниками из числа "Республиканцев" 143 места в новом парламенте.

После публикации итогов выборов премьер-министр Габриэль Атталь подал президенту прошение об отставке, но Макрон попросил его "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".