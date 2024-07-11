Раскрыт статус дружественной России стране на саммите НАТО

Делегация Сербии присутствует на саммите НАТО в Вашингтоне в роли независимой и нейтральной в военном плане страны, являющейся при этом партнером альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в разговоре с журналистами-соотечественниками.

"Сербия находится здесь как независимая, нейтральная в военном отношении страна, партнер Североатлантического альянса и участник программы "Партнерство ради мира" на протяжении нескольких десятилетий. Страна проводит свою внешнюю политику с уважением к различным субъектам международного сообщества. Мы здесь, потому что мы твердо верим в силу диалога, и это не просто слова, особенно в то время, когда мир сталкивается с вызовами, которых не было практически сто последних лет", - отметил Джурич.



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"Единственный способ решения проблем - это диалог. Если маленькая Сербия сможет внести хоть какой-то вклад посредством своего присутствия на форумах, где обсуждается глобальная безопасность и важные мировые проблемы, мы всегда будем там", - заключил сербский дипломат.



Ранее глава МИД Сербии отмечал, что присутствие делегации страны на ряде мероприятий в период проведения саммита НАТО "является большой честью". При этом он подчеркивал, что республика "привержена диалогу и сотрудничеству, а также твердо сохраняет позицию военного нейтралитета и защиты национальных интересов".