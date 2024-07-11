Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести еще один «саммит мира» в текущем году, о чем заявил во время встречи с американским президентом Джо Байденом. Запись встречи опубликовал офис украинского лидера.

«Нам нужен второй саммит мира в этом году», — заявил Зеленский, попутно поблагодарив США за участие в первом саммите в Швейцарии.



Других подробностей о возможном форуме пока нет.

Первый «саммит мира» по так называемой формуле Зеленского прошел в Швейцарии 15 и 16 июня. На него приехали представители 92 государств, включая 55 лидеров стран. Российская сторона приглашена не была, но в последний момент на конференцию были допущены журналисты из России.

По его итогам было принято заявление, в котором обозначается важность диалога «со всеми сторонами» конфликта, а также то, что достижение «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины» должно быть основано на принципах Устава ООН, включая принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств.