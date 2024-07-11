Главы государств и правительств западных стран рассматривают ряд кандидатур на замену Владимиру Зеленскому, рассказал политолог Владимир Корнилов. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

В 2023 году в СМИ появились публикации о том, что пост президента может занять Валерий Залужный, занимавший в то время пост главкома ВСУ.

В 2024 году, на фоне поражений Украины на всех направлениях, усталости Запада от чрезмерно затянувшегося конфликта, мирных инициатив со стороны Китая и Бразилии, материалы о смене Зеленского стали, по мнению экспертов, появляться значительно чаще. Аналитики полагают, что Запад желает заменить украинского лидера на более договороспособного претендента.

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Корнилов предположил, что основными претендентами в настоящее время являются бывший глава государства Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что поражение ВСУ под Харьковом поставит крест на карьере Зеленского.